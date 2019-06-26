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الداخلية المصرية: مقتل 7 من أفراد الشرطة و4 إرهابيين في هجمات بشمال سيناء

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 26 يونيو 2019 - 12:25 مساءً
الداخلية المصرية: مقتل 7 من أفراد الشرطة و4 إرهابيين في هجمات بشمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، مقتل 7 من أفراد الشرطة و 4 من العناصر الإرهابية، خلال هجمات على نقاط أمنية في شمال سيناء.

وقالت الوزارة إن مجموعة من العناصر الإرهابية هاجمت منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش / شمال سيناء، وتصدت لها القوات، وأسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط شرطة و6 مجندين ومقتل 4 من العناصر الإرهابية انفجر في أحدهم حزام ناسف كان يحمله.

وأضافت الوزارة: تم العثور بحوزتهم على (أحزمة ناسفة – أسلحة آلية – قنابل يدوية)، ويتم مطاردة العناصر الإرهابية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

المصدر: وكالات

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