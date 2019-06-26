تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن ولي العهد: شراكتنا الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية فرصة لتحقيق قيمة مضافة للبلدين كل الوطن المملكة تؤكّد أن حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة إلى وطنهم غير قابل للتصرف كل الوطن توقيع 15 مذكرة تفاهم بين القطاع الخاص والعام خلال ملتقى الشراكة السعودي الكوري كل الوطن رجل يطلق زوجته لأنها تحب القطط أكثر منه! كل الوطن نظام غذائي يخفض خصوبة الرجال بمن فيهم الأصحاء! كل الوطن الداخلية المصرية: مقتل 7 من أفراد الشرطة و4 إرهابيين في هجمات بشمال سيناء كل الوطن شاهد.. ماذا يحدث إذا امتنعت عن تناول السكر لمدة أسبوع؟ كل الوطن أطباق شعبية جدا على مائدة ولي العهد السعودي في سيئول! كل الوطن اشتراه من أحد البنوك بقسط شهري 12 ألفًا منذ 5 سنوات.. انهيار منزل مواطن بجدّة (صور) كل الوطن وفاة المخرج محمد النجار بعد صراع مع المرض
» » نظام غذائي يخفض خصوبة الرجال بمن فيهم الأصحاء!

نظام غذائي يخفض خصوبة الرجال بمن فيهم الأصحاء!

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 26 يونيو 2019 - 12:41 مساءً
نظام غذائي يخفض خصوبة الرجال بمن فيهم الأصحاء!

أشارت دراسة حديثة إلى أن تناول البرغر وشرائح البطاطس المقلية يخفض عدد الحيوانات المنوية لدى كافة الرجال بمن فيهم الأصحاء والشباب.

وحلل الباحثون عينات السائل المنوي من 2935 مجندا عسكريا في الدنمارك، تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما، وقاموا باستجوابهم حول نظامهم الغذائي.

ووجد الباحثون أن الذين يتناولون نظاما غذائيا من اللحوم الحمراء والخبز الأبيض والحلويات والمشروبات السكرية، لديهم أقل عدد من الحيوانات المنوية.

وأولئك الذين يتناولون نظاما غذائيا صحيا متوازنا من الأسماك والدجاج والفواكه والخضروات والماء، ينتجون أعدادا أكثر من الحيوانات المنوية. أما أولئك الذين يتبعون حمية غذائية نباتية، فكانوا بين الاثنين السابقين.

ووجد الباحثون أن عدد الحيوانات المنوية لدى أولئك الذين يتناولون البيتزا والبرغر والبطاطا المقلية، أقل بمقدار 26 مليون من أولئك الذين يتناولون وجبات “صحية” من الأسماك والدجاج والخضروات والفواكه والماء، والذين أنتجوا 42.8 مليون حيوان منوي، بينما يقدر العدد الطبيعي بـ 39 مليون أو أكثر.

وأشارت مستويات الهرمون لدى الرجال الذين لا يتناولون طعاما صحيا، إلى أن الخلايا التي تنتج الحيوانات المنوية تضررت بشكل دائم.

وعادة ما يتم تحديد تعداد الحيوانات المنوية المنخفض في سن أكبر عندما يحضر الرجال عيادات الخصوبة بعد صعوبات الإنجاب.

وقال الباحث الرئيسي، الدكتور جورج شافارو، من جامعة هارفارد: “تدعم النتائج التي توصلنا إليها الأدلة المتزايدة على أن الالتزام بأنماط الغذاء الصحي بشكل عام يرتبط بزيادة عدد الحيوانات المنوية وبأدائها الجيد لوظائفها”.

وأوضح خبير الخصوبة البروفيسور ألان باسي من جامعة شيفيلد:”يجب أن يعرف الشباب أن نظامهم الغذائي قد يؤثر على عدد الحيوانات المنوية لديهم، وهذا يدل على قوة النظام الغذائي”، مضيفا: “تحتوي الوجبات الصحية عادة على مزيد من مضادات الأكسدة، وهي مواد تحمي من تلف الخلايا”، بينما يؤدي تناول البيتزا والبطاطا واللحوم الحمراء إلى زيادة إجهاد مضادات الأكسدة، وهذا أمر سيئ بالنسبة للحيوانات المنوية.

المصدر: ميرور

رابط مختصر
2019-06-26 2019-06-26
الصحة والجمال
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن