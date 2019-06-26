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رسميا.. إستبعاد عمرو وردة من كأس أمم إفريقيا (فيديو)

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 26 يونيو 2019 - 7:29 مساءً
رسميا.. إستبعاد عمرو وردة من كأس أمم إفريقيا (فيديو)

قرر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، استبعاد عمرو وردة من معسكر “الفراعنة” بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للمنتخب، لأسباب انضباطية.

وبحسب بيان نشره الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك”، فإن أبو ريدة عقد جلسة مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، ليتفق الطرفان على استبعاد وردة على خلفية اتهامه بالتحرش بعارضة أزياء تدعى “مريهان”.

وفي وقت سابق، اتهمت مريهان، لاعب الوسط وردة المحترف في صفوف أتروميتوس اليوناني بالتحرش.

وكشفت مريهان عن رسائل بعض لاعبي منتخب مصر بينهم وردة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

ورصدت مريهان رسائل وردة لها، حيث ظهر في الرسائل، أنه طلب منها الذهاب معه إلى اليونان.

المصدر: الاتحاد المصري

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2019-06-26
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