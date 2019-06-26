ارتفاع حصيلة ضحايا قصف ميليشيا أسد على إدلب إلى 8

كل الوطن- متابعات- اورينت نت: ارتفعت حصيلة ضحايا قصف ميليشيا أسد الطائفية على مناطق متفرقة من إدلب، اليوم الأربعاء، إلى 8 قتلى، بينهم منقذان من عناصر الدفاع المدني.

تفاصيل وقال مراسل أورينت، إن الطائرات الحربية الروسية استهدفت بغارتين متتاليتين مدينة خان شيخون جنوب إدلب، ما أدى إلى مقتل عنصرين من فريق الدفاع المدني وجرح أربعة آخرين.

وأضاف، أن العنصرين علي قدور وعمر كيال هرعا مع رفاقهما إلى مدينة خان شيخون لإنقاذ ضحايا الغارة الأولى للطيران الحربي التابع لميليشيا أسد، ليفاجؤوا بالغارة الثانية على نفس المكان عقب وصولهم، ما أسفر عن مقتل العنصرين وإصابة الآخرين بجروح متفاوتة.

وقتل 4 مدنيين بينهم امرأة، وجرح آخرون، في وقت سابق اليوم، بقصف ميليشيا أسد أطراف مدينة إدلب بالصواريخ الفراغية.

وفي قصف مماثل على أطراف مدينة معرة النعمان وقرية الحامدية جنوب إدلب، قتل اثنان وجرح آخرون، بحسب ما نقله مراسلو أورينت.

إحصائية شاملة وكان قتيلان وعدد من الجرحى سقطوا في قرية سلة الزهور بقضاء جسر الشغور الجنوبي غرب إدلب ليل الأربعاء، جراء قصف صاروخي مصدره ميليشيا أسد المتمركزة بمعسكر جورين بسهل الغاب.

يشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أصدرت يوم الجمعة الماضي إحصائية جديدة عن ضحايا المدنيين في قصف ميليشيا أسد المستمر على قرى وبلدات في حماة وإدلب.

وبحسب الإحصائية بلغ عدد القتلى ما يزيد عن 487 مدنيا، بينهم 92 امرأة، و118 طفلا، وذلك منذ 26 نيسان (بدء الحملة)، وحتى يوم الجمعة 21 حزيران الجاري، إضافة إلى إصابة قرابة 1500 بجروح متفاوتة الخطورة.