تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن فريدمان مجدّدًا: يحقّ لإسرائيل ضمّ أراضٍ بالضفّة كل الوطن تفاصيل ترحيل الأمن اللبناني لاجئين سوريين بالقوة! كل الوطن رسميا.. إستبعاد عمرو وردة من كأس أمم إفريقيا (فيديو) كل الوطن د. ظافر العجمي: ترامب وخامنئي بين البوكر والشطرنج كل الوطن شاهد الاستقبال الحافل لسمو ولي العهد في القصر الرئاسي الأزرق كل الوطن ولي العهد: شراكتنا الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية فرصة لتحقيق قيمة مضافة للبلدين كل الوطن المملكة تؤكّد أن حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة إلى وطنهم غير قابل للتصرف كل الوطن توقيع 15 مذكرة تفاهم بين القطاع الخاص والعام خلال ملتقى الشراكة السعودي الكوري كل الوطن رجل يطلق زوجته لأنها تحب القطط أكثر منه! كل الوطن نظام غذائي يخفض خصوبة الرجال بمن فيهم الأصحاء!
» » فريدمان مجدّدًا: يحقّ لإسرائيل ضمّ أراضٍ بالضفّة

فريدمان مجدّدًا: يحقّ لإسرائيل ضمّ أراضٍ بالضفّة

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 26 يونيو 2019 - 7:52 مساءً
فريدمان مجدّدًا: يحقّ لإسرائيل ضمّ أراضٍ بالضفّة

القدس: جدد ديفيد فريدمان السفير الأميركي لدى إسرائيل، اليوم الأربعاء، تأكيده على حق إسرائيل في ضم أراضٍ من الضفة الغربية لسيادتها.

جاء ذلك في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي – نقلته قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية- حيث أعرب فريدمان عن استغرابه من الجدل الذي أثير حول تصريحاته السابقة بشأن هذه القضية.

وقال “إن الجميع يدرك أنه لا يوجد سيناريو تنسحب فيه إسرائيل من جميع مناطق الضفة الغربية.. وهذا الرأي لا يخالف السياسات الأميركية”.

ولفت إلى أن الإدارة الأميركية لم تتلق أي خطة من إسرائيل بهذا الخصوص وسيتم تناول هذا الموضوع في الوقت المناسب.

وردًا على سؤال حول العلاقات بين إسرائيل والدولة العربية قال السفير الأميركي “إن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح”.

وحول تغيّب الفلسطينيين عن ورشة المنامة، قال فريدمان “إننا لن ننتظر القيادة الفلسطينية، إذ أن ذلك قد يستغرق وقتًا طويلًا”.

وبشأن الملف الايراني، قال السفير الأميركي “إن لإسرائيل الحق في أن تكون قلقة إزاء التطورات في إيران، وواشنطن تعمل على تبديد التهديدات الايرانية”. مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتفق مع إسرائيل وروسيا على ضرورة انسحاب القوات الايرانية من سوريا، وأنه سيكون هناك تطورات مهمة قريبًا بهذا الخصوص.

رابط مختصر
2019-06-26 2019-06-26
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن