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القبض على شخص اختطف قاصراً واغتصبها في دمشق..منتحلاً صفة أمنية

كل الوطن1آخر تحديث : الأربعاء 26 يونيو 2019 - 7:57 مساءً
القبض على شخص اختطف قاصراً واغتصبها في دمشق..منتحلاً صفة أمنية

طل الوطن- اورينت نت – متابعات” قدم شخص ينتحل صفة أمنية على خطف فتاة قاصر من حديقة العدوي في العاصمة دمشق، ثم اغتصبها.

وذكر موقع “هاشتاغ سوريا” أن امرأة اشتكت إلى قسم شرطة العباسيين حول فقدان ابنتها البالغة من العمر 16 عاما بعد خروجها من المنزل إلى حديقة العدوي بقصد التنزه.

وأضاف أن شخصا غريبا اتصل بوالدة الفتاة طالبا منها مقابلتها لأمر خاص وأصر على أن تكون لوحدها بدون إخبار أي شخص آخر وحدد مكان اللقاء في كراجات العباسيين .

وبعد قيام والدة الفتاة بإخبار الشرطة بالاتصال، جرى إلقاء القبض على الشخص المذكور، وبالتحقيق معه تبين أنه يدعى ” م- ز ” من مواليد 1991 .

اعترافات وخلال التحقيق اعترف بأنه يعمل في حديقة العدوي وليس له أي صفة أمنية وأنه أقدم على خطف الفتاة أثناء وجودها في حديقة العدوي بعد انتحاله صفة أمنية .

وأضاف باعترافه أن كان يريد الاستفسار عن بعض المعلومات عنها وعن عائلتها، فقام بأخذها إلى منزله وأجبرها بالتهديد لدخوله حيث عمد إلى اغتصاب الفتاة وأبقاها معه تحت التهديد إلى حين اتصاله بوالدة الفتاة ونصب الكمين وإلقاء القبض عليه. وليتم بعدها إحضار الفتاة من منزل المجرم وتسليمها إلى والدتها.

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2019-06-26 2019-06-26
جرائم وحوادث
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