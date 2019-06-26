ترامب يوجه الإنذار الأخير لإيران ويتوعدها برد “كاسح”

كل الوطن- اورينت نت- متابعات: توّعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران برد “كاسح” في حال وجهت ضربة جديدة ضد “أي هدف أمريكي”، واصفا القيادة هناك بأنها تفتقد “للذكاء”.

“رد كاسح” ونقلا عن قناة فوكس نيوز الأمريكية، ذكر موقع روسيا اليوم، أن ترامب أعرب عن أمله في ألا تخوض بلاده حربا ضد إيران، غير أنه أكد أن الرد سيكون سريعا وكاسحا، في “حال حدوث أي طارئ”.

وقال ترامب، ” ليس لدينا رغبة في شن حرب حاليا، لكننا في وضعية قوية في حال حدوث أي شيء”.

وانتقد ترامب تصريحات إيران تجاه العقوبات الأمريكية المفروضة عليها مؤخرا، مستبعدا إرسال قوات برية جديدة .

وفي وقت سابق قالت إيران، “إن العقوبات الأمريكية الجديدة أجهضت أي دبلوماسية، ووصفت تصرفات البيت الأبيض بأنها “متخلفة”

وتجدر الإشارة إلى أن ترامب تراجع عن توجيه ضربة إلى إيران بشكل مفاجئ، عقب إسقاط الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة في الخليج العربي قبالة السواحل الإيرانية، الأسبوع الماضي، رغم أنه ألمح في مؤتمر صحفي سابق للقرار برد قريب، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.