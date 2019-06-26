“بومبيو” من الهند: إيران الراعي الأكبر للإرهاب في العالم

كل الوطن- وكالات: جدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء، اتهام إيران بأنها “أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم”، وفق إعلام هندي.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الأمريكي، ونظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار بالعاصمة نيودلهي، حسب وكالة أنباء آسيا “ANI” الهندية، وفق ما نقلت وكالة الأناضول التركية.

تفاصيل وقال بومبيو: “كلنا نعرف أن إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وأن الشعب الهندي عانى من الإرهاب في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: “لدينا تفهم مشترك للتهديد، وهدف مشترك هو ضمان أن نتمكن من الحفاظ على الطاقة بأسعار مناسبة وردع هذا التهديد”.

وتطرق بومبيو إلى الخلافات التجارية، وتحفظ واشنطن على شراء الهند منظومة الصواريخ الروسية (إس-400)، بالقول: “لم أجد شريكًا حليفًا على الإطلاق، بغض النظر عن مدى قربه، ولم يكن لدينا مواضع نعمل من خلالها على حل المشكلات”، حسبما ذكرت الوكالة.

وأردف: “لقد سعينا للتأكد أن بلداننا يمكن أن توفر الأمن لنفسها، نريد أن تكون الهند قادرة على القيام بذلك أيضا”.

ووصل مايك بوميو، إلى نيودلهي، مساء الثلاثاء في زيارة تستغرق 3 أيام لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في إطار الاستعدادات لترتيب لقاء بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع.