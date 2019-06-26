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ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة وكوريا الجنوبية 21% في 2018

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 26 يونيو 2019 - 8:35 مساءً
ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة وكوريا الجنوبية 21% في 2018

كل الوطن – واس: أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية سجل نمواً بنسبة 21% خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017 وصولاً إلى 30 مليار دولار.

وبينت الوزارة أن هذا الارتفاع جاء مدعوماً بنمو في الصادرات غير النفطية بنسبة 60% وهو مؤشر إيجابي يواكب أهداف رؤية المملكة 2030، مفيدة أن كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الخامسة في حجم التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية، إذ بلغت قيمة الصادرات السعودية خلال العام الماضي 26 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار تشكل قيمة الواردات السعودية من كوريا.

وتصدرت المنتجات المعدنية قائمة السلع المصدرة من المملكة إلى كوريا الجنوبية إلى جانب المنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية والنحاس واللدائن ومصوغاتها، فيما برزت السيارات وأجزاؤها كأهم السلع المستوردة من كوريا الجنوبية تليها الأجهزة والمعدات الكهربائية والآلات والحديد والصلب.

وأفادت الوزارة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة من كوريا الجنوبية في المملكة بلغت 117 استثمار، تتركز في عدة أنشطة أبرزها التشييد، والصناعات التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وغيرها، مبينة ان قطاعات التعدين والفلزات والطاقة والمياه والإسكان والتصنيع تعد من أهم القطاعات المستهدفة في المجال الاستثماري بين البلدين الصديقين.

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2019-06-26 2019-06-26
عربي ودولي
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