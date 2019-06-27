العراق.. السيطرة على حريق “كبريت” نينوى ومصرع شخص

كل الوطن- متابعات- الموصل -العراق: أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مساء الأربعاء، السيطرة التامة على حريق قرب الشركة العامة لكبريت المشراق، بنينوى، شمالي البلاد، ومصرع أحد عناصر الدفاع المدني وإصابة 8 آخرين.

وقالت خلية الإعلام الحكومي، في بيان تلقت للأناضول نسخة منه، إن “فرق الدفاع المدني والجهات الساندة لها تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في الحشائش والأدغال والأعشاب المجاورة لموقع الشركة العامة لكبريت المشراق”، جنوبي الموصل (مركز نينوى).

وأشارت إلى مصرع أحد عناصر الدفاع المدني نتيجة انقلاب سيارته، وإصابة 8 آخرين بحالات اختناق طفيفة، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

ونفت الخلية وجود أي خسائر في مادة الكبريت أو أي خسائر أخرى.

من جهتها، أكدت وزارة الصناعة والمعادن، في بيان لها، السيطرة على الحريق.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في وقت سابق، وفاة أحد منتسبي الدفاع المدني، وإصابة 3 آخرين، أثناء محاولات إخماد حريق الشركة العامّة لإنتاج الكبريت.

كما أعلن النقيب هيثم الجبوري، من شرطة محافظة نينوى، أن الحريق خرج عن السيطرة، ووصل موقع مخلفات الكبريت، ما تسبب بانبعاث أدخنة سامة بشكل كثيف.

وأضاف الجبوري، أن عشرات الموظفين ورجال الدفاع المدني أصيبوا بالاختناق، دون تحديد عدد الحالات أو مدى خطورتها.

والشركة العامة للكبريت، تتبع وزارة الصناعة والمعادن، وتم إنشاؤها عام 1969، وتستخرج الكبريت من حقل المشراق، في عملية تنتج الكثير من المخلفات السامة والسريعة الاشتعال.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، التهمت حرائق كبيرة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من البلاد، ولم تتمكن السلطات من معرفة الجهات التي تقف وراء الأسباب حتى الآن.