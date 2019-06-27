تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن نيابة عن ولي العهد.. مساعد وزير الدفاع يرعى حفل تخريج دورتي الحرب والقيادة كل الوطن العراق.. السيطرة على حريق “كبريت” نينوى ومصرع شخص كل الوطن المملكة تؤكد تعاونها الفعّال مع آليات حقوق الإنسان التعاهدية وغير التعاهدية كل الوطن ترامب: قادة إيران أغبياء وأنانيون إذا لم يتفاوضوا مع الولايات المتحدة كل الوطن وزير الإسكان ينصح بزيارة (البناء المستدام) قبل شراء المنزل كل الوطن المملكة تنضم إلى عضوية مجموعة دول البيان الوزاري المشترك للتجارة الإلكترونية كل الوطن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة وكوريا الجنوبية 21% في 2018 كل الوطن “بومبيو” من الهند: إيران الراعي الأكبر للإرهاب في العالم كل الوطن ولي العهد يشهد مع الرئيس الكوري التوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون (صور) كل الوطن مريم رجوي : ديكتاتورية الملالي لن تدوم أمام مقاومة الشعب الإيراني
» » العراق.. السيطرة على حريق “كبريت” نينوى ومصرع شخص

العراق.. السيطرة على حريق “كبريت” نينوى ومصرع شخص

كل الوطن1آخر تحديث : الخميس 27 يونيو 2019 - 12:43 صباحًا
العراق.. السيطرة على حريق “كبريت” نينوى ومصرع شخص

كل الوطن- متابعات- الموصل -العراق: أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مساء الأربعاء، السيطرة التامة على حريق قرب الشركة العامة لكبريت المشراق، بنينوى، شمالي البلاد، ومصرع أحد عناصر الدفاع المدني وإصابة 8 آخرين.

وقالت خلية الإعلام الحكومي، في بيان تلقت للأناضول نسخة منه، إن “فرق الدفاع المدني والجهات الساندة لها تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في الحشائش والأدغال والأعشاب المجاورة لموقع الشركة العامة لكبريت المشراق”، جنوبي الموصل (مركز نينوى).

وأشارت إلى مصرع أحد عناصر الدفاع المدني نتيجة انقلاب سيارته، وإصابة 8 آخرين بحالات اختناق طفيفة، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

ونفت الخلية وجود أي خسائر في مادة الكبريت أو أي خسائر أخرى.

من جهتها، أكدت وزارة الصناعة والمعادن، في بيان لها، السيطرة على الحريق.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في وقت سابق، وفاة أحد منتسبي الدفاع المدني، وإصابة 3 آخرين، أثناء محاولات إخماد حريق الشركة العامّة لإنتاج الكبريت.

كما أعلن النقيب هيثم الجبوري، من شرطة محافظة نينوى، أن الحريق خرج عن السيطرة، ووصل موقع مخلفات الكبريت، ما تسبب بانبعاث أدخنة سامة بشكل كثيف.

وأضاف الجبوري، أن عشرات الموظفين ورجال الدفاع المدني أصيبوا بالاختناق، دون تحديد عدد الحالات أو مدى خطورتها.

والشركة العامة للكبريت، تتبع وزارة الصناعة والمعادن، وتم إنشاؤها عام 1969، وتستخرج الكبريت من حقل المشراق، في عملية تنتج الكثير من المخلفات السامة والسريعة الاشتعال.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، التهمت حرائق كبيرة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من البلاد، ولم تتمكن السلطات من معرفة الجهات التي تقف وراء الأسباب حتى الآن.

رابط مختصر
2019-06-27
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1