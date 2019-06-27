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نيابة عن ولي العهد.. مساعد وزير الدفاع يرعى حفل تخريج دورتي الحرب والقيادة

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 27 يونيو 2019 - 12:43 صباحًا
نيابة عن ولي العهد.. مساعد وزير الدفاع يرعى حفل تخريج دورتي الحرب والقيادة

كل الوطن – الرياض: نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، رعى معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد بن عبدالله العايش اليوم، حفل تخريج دورة الحرب العاشرة ودورة القيادة والأركان (45)، وذلك بمقر كلية القيادة والأركان.

ولدى وصول معاليه مقر الحفل، كان في استقباله معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد كلية القيادة والأركان اللواء الركن علي بن عبدالله القحطاني، وأركانات الكلية.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد الكلية كلمة عبر فيها عن سعادته ومنسوبي الكلية كافة برعاية معاليه لهذا الحفل، مشيراً إلى أن دورة الحرب العاشرة أهلت الضباط في مجال إعداد وتطوير القوات المسلحة والتخطيط لاستخدامها وقياداتها على المستويين الاستراتيجي والعملياتي، كما شارك في دورة القيادة والأركان الخامسة والأربعين عدد من ضباط أفرع القوات المسلحة والقوات العسكرية الأخرى، وكذلك ثلاثون ضابطاً من خمسة عشر دولة من الدول الشقيقة والصديقة، لما وصلت إليه كلية القيادة والأركان والقوات المسلحة من مكانة عملية وعسكرية بما وفرته لها قيادتنا الحكيمة من إمكانات ودعم في جميع المجالات.

بعدها ألقيت كلمة الخريجين، تلتها كلمة الخريجين من الدول الصديقة، ثم أعلنت النتائج وتكريم المتفوقين، وتم التقاط الصور التذكارية.

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2019-06-27 2019-06-27
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