الحريري: الحكومة ومجلس النواب في صف واحد ضد “صفقة القرن”

بيروت – الاناضول: قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الأربعاء، إن حكومته ومجلس النواب في صف واحد ضد “صفقة القرن” وتوطين اللاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة عامة للمجلس، جدد فيها التأكيد على وقوف بلاه مع فلسطين.

واستغرب الحريري، ردًا على مداخلات نواب؛ التشكيك في موقف حكومته من صفقة القرن و”مؤتمر المنامة”.

وتستضيف العاصمة البحرينية، الثلاثاء والأربعاء، مؤتمرًا بعنوان “السلام من أجل الازدهار”؛ يمثل الشق الاقتصادي لخطة سلام أمريكية تعرف بـ”صفقة القرن” بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

ويقام المؤتمر برعاية أمريكية ومشاركة عربية متباينة المستويات لدول السعودية والأردن ومصر والإمارات والمغرب، فضلًا عن البحرين المضيفة.

كما يشارك رجال أعمال وإعلاميون إسرائيليون، وسط مقاطعة فلسطينية.

ويتردد أن “الصفقة” تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، سيما في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967؛ مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.