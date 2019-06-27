تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن قوات التحالف الجوية تعترض وتسقط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية كل الوطن صلاح يقود مصر للفوز على الكنغو والتأهل للدور الثاني كل الوطن تحديث “واتس آب” يمنع مستخدمي أندرويد من ارتكاب خطأ محرج كل الوطن اقتحام غرفة عمليات قوات “حفتر” كل الوطن سفير السعودية بالأمم المتحدة ينتقد تقرير “كالامار” بشأن خاشقجي كل الوطن الحريري: الحكومة ومجلس النواب في صف واحد ضد “صفقة القرن” كل الوطن الأمم المتحدة تدعو للحوار بمنطقة الخليج العربي كل الوطن نيابة عن ولي العهد.. مساعد وزير الدفاع يرعى حفل تخريج دورتي الحرب والقيادة كل الوطن العراق.. السيطرة على حريق “كبريت” نينوى ومصرع شخص كل الوطن المملكة تؤكد تعاونها الفعّال مع آليات حقوق الإنسان التعاهدية وغير التعاهدية
» » الحريري: الحكومة ومجلس النواب في صف واحد ضد “صفقة القرن”

الحريري: الحكومة ومجلس النواب في صف واحد ضد “صفقة القرن”

و أكد في جلسة عامة للبرلمان وقوف بلاده مع فلسطين

كل الوطن1آخر تحديث : الخميس 27 يونيو 2019 - 12:52 صباحًا
الحريري: الحكومة ومجلس النواب في صف واحد ضد “صفقة القرن”

بيروت –  الاناضول: قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الأربعاء، إن حكومته ومجلس النواب في صف واحد ضد “صفقة القرن” وتوطين اللاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة عامة للمجلس، جدد فيها التأكيد على وقوف بلاه مع فلسطين.

واستغرب الحريري، ردًا على مداخلات نواب؛ التشكيك في موقف حكومته من صفقة القرن و”مؤتمر المنامة”.

وتستضيف العاصمة البحرينية، الثلاثاء والأربعاء، مؤتمرًا بعنوان “السلام من أجل الازدهار”؛ يمثل الشق الاقتصادي لخطة سلام أمريكية تعرف بـ”صفقة القرن” بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

ويقام المؤتمر برعاية أمريكية ومشاركة عربية متباينة المستويات لدول السعودية والأردن ومصر والإمارات والمغرب، فضلًا عن البحرين المضيفة.

كما يشارك رجال أعمال وإعلاميون إسرائيليون، وسط مقاطعة فلسطينية.

ويتردد أن “الصفقة” تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، سيما في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967؛ مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.

رابط مختصر
2019-06-27 2019-06-27
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1