سفير السعودية بالأمم المتحدة ينتقد تقرير “كالامار” بشأن خاشقجي

كل الوطن- الاناضول – الأناضول: انتقد سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل، الأربعاء، تقرير المقررة الأممية أغنيس كالامار، الذي حمّل الرياض مسؤولية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

ووصف الواصل في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة في جنيف، التقرير بأنه “منحاز، ويقوم على أحكام مسبقة دون وجود دليل”.

وقال إن كالامار “ارتكبت تجاوزات، وذلك عبر تصعيد القضية إعلاميا وسياسيا”.

واعتبر أن ذلك يدل على أن كالامار “لا تلتزم بمعايير الكفاءة والنزاهة والأهلية، وتخرق قرار مجلس حقوق الإنسان المتعلق بالتقييم المهني والمحايد للوقائع”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف أن المقررة الأممية “شككت بنزاهة التحقيقات منذ الأيام الأولى التي تبعت الحادثة، وبجهود السعودية بالتحقيق مع المتهمين”، لافتا إلى أن ذلك “يشكل عدم مراعاة لأحكام وقواعد القانون الدولي، وعدم احترام للقضاء الوطني وسلطته”.

وشدد السفير السعودي على أن بلاده “ترفض هذا التقرير، لما جاء فيه من تحامل على السعودية وتحيز ضدها، ولمحاولة إخراج القضية عن إطار السلطة القضائية في المملكة”.

والأربعاء الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرا أعدته كالامار، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا.

كما أعلنت وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

في المقابل، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن بلاده ترفض أي محاولات للمساس بقيادتها في قضية مقتل خاشقجي، أو تداول القضية خارج القضاء السعودي.