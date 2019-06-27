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تحديث “واتس آب” يمنع مستخدمي أندرويد من ارتكاب خطأ محرج

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 27 يونيو 2019 - 1:52 صباحًا
تحديث “واتس آب” يمنع مستخدمي أندرويد من ارتكاب خطأ محرج

تعمل شركة “واتس آب” على تحديث إصدار تطبيقها على “أندرويد”، والذي يمنع المستخدمين من ارتكاب خطأ محرج.

وفي الوقت الحالي، عند إرسال صورة إلى جهة اتصال على “واتس آب”، يظهر رمز صغير في الجزء العلوي من الشاشة يعرض صورة ملف تعريف جهة الاتصال.

وهذا الرمز صغير جدا، لذلك سيسمح التحديث الجديد برؤية الاسم الكامل للشخص الذي ترغب في إرسال الصورة إليه، ما يمكن أن يجنب المستخدم الكثير من الإحراج بسبب الصور التي يتم إرسالها إلى الشخص الخطأ.

وسيعرض التحديث الجديد التي تعمل “واتس آب” على اختباره، اسم المستلم المقصود وكذلك صورة ملفه الشخصي، وبالتالي يمكن أن تكون متأكدا تماما من أنك أرسلت المحتوى إلى جهة الاتصال الصحيحة قبل أن تضغط على زر الإرسال.

وعلى الرغم من أن التحديث يشمل فقط مستخدمي “أندرويد”، إلا أنه لا ينبغي لمستخدمي “الآيفون” الشعور بالقلق لأن اسم المستلم يظهر بالفعل في الجزء السفلي من الشاشة في نظام التشغيل iOS.

وبالتالي، فإن الشركة تعمل من خلال هذا التحديث على جعل إصدار “أندرويد” متوافقا مع إصدار iOS.

وتم اكتشاف هذه الميزة الجديدة لأول مرة بواسطة موقع WABetaInfo، ومن غير الواضح متى سيتم إصدار هذا التحديث رسميا.

المصدر: ذي صان

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2019-06-27 2019-06-27
تكنولوجيا
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