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صلاح يقود مصر للفوز على الكنغو والتأهل للدور الثاني

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 27 يونيو 2019 - 2:05 صباحًا
صلاح يقود مصر للفوز على الكنغو والتأهل للدور الثاني

كل الوطن – د ب أ: قطع المنتخب المصري لكرة القدم الخطوة الأولى على طريق استعادة العرش الأفريقي وتأهل الفريق بجدارة إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) في بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019) بفوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية 2 / صفر اليوم الأربعاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا في مصر.

ورفع المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) رصيده إلى ست نقاط لينتزع صدارة المجموعة بفارق نقطتين أمام نظيره الأوغندي فيما مني المنتخب الكونغولي بالهزيمة الثانية على التوالي ليقبع في قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط فيما يحتل منتخب زيمبابوي المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وضمن الفراعنة التأهل لدور الستة عشر بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة للفريق في المجموعة والتي يلتقي فيها نظيره الأوغندي في مواجهة ستحسم صدارة المجموعة، وأصبح الفراعنة ثاني المتأهلين إلى الدور الثاني بعدما حجز نسور نيجيريا مقعدهم في دور الستة عشر في وقت سابق اليوم بالفوز الثمين على المنتخب الغيني 1 / صفر وتصدر المجموعة الثانية.

وحسم الفراعنة المباراة بشكل كبير في شوطها الأول بهدفين نظيفين سجلهما أحمد المحمدي ومحمد صلاح في الدقيقتين 25 و43، وفي الشوط الثاني ، فشل المنتخب الكونغولي في تعديل النتيجة رغم سيطرته على مجريات اللعب في معظم الفترات.

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2019-06-27 2019-06-27
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