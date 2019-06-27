الملك سلمان يتبرع بـ10 ملايين ريال وولي عهده بـ5 ملايين لخدمة “فُرجت”

أعلنت وزارة الداخلية عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمبلغ 10 ملايين ريال، وتبرع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 5 ملايين ريال لخدمة “فرجت” في مرحلتها الثانية.

وشكر وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود، كلا من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على التبرع السخي لخدمة “فرجت”.

جاء ذلك خلال تدشين الوزير في جدة مساء الأربعاء المرحلة الثانية من خدمة “فرجت” التي جاءت لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة.

كما تبرع الوزير نفسه بمبلغ مليوني ريال لخدمة “فرجت”.

المصدر: وكالات