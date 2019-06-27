شاهد.. اللاعب المصري عمرو وردة يعتذر

نشر اللاعب المصري عمرو وردة فجر اليوم إعتذارا مصورا عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، عبر فيه عن إعتذاره لعائلته وزملائه والجهاز الفني للمنتخب المصري من ما بدر منه

وقال اللاعب إنه يعد بأنه لن يفعل أي شيء مماثل مجددا.

وكان الإتحاد المصري لكرة القدم أعلن أمس استبعاد اللاعب عمرو وردة من تربص الفراعنة بعد التشاور مع الطاقم الفني والإداري للمنتخب، وذلك على خلفية فضيحة تحرش تلاحقه، بعد أن نشرت فتاة مكسيكية على Twitter فيديو فاضح أرسله لها عمرو وردة وهو عار تماما من داخل غرفته إضافة الى تهديده لها في صورة عدم إرسالها لصورها عارية.