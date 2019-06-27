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مسنة تحسم “معركة مصيرية” مع كوبرا سامة!

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 27 يونيو 2019 - 12:44 مساءً
مسنة تحسم “معركة مصيرية” مع كوبرا سامة!

حسمت عجوز أمريكية “معركة مصيرية” خاضتها ضد كوبرا هندية سامة، يكفي الغرام الواحد من سمها لقتل 140 كلبا متوسط الحجم.‏

وذكر موقع CBS Philly، أن الحادث وقع في ولاية بنسلفانيا الأمريكية في 24 يونيو الجاري، عندما شاهدت كيتي كيهويه، البالغة من العمر 73 عاما، في فناء منزلها كوبرا سامة أفزعت الطيور، التي علت أصواتها بعد ذلك.

وبعد أن التقطت كيتي بعض الصور للأفعى السامة، تناولت مجرفة وضربتها حتى الموت.

وقالت المسنة، التي تربي العديد من الأحفاد، للصحفيين: “فتحت الباب ومن ثم صرخت إنها كوبرا وفهمت ما يجب علي فعله على الفور”.

وأكد خبراء من دائرة مراقبة الحيوانات، أن المرأة قتلت كوبرا هندية طولها حوالي 1.3 متر. لكنهم لم يستطيعوا بعد تحديد المكان الذي تسللت منه الكوبرا إلى هذا الفناء.

يذكر أن الشرطة صادرت في مايو الماضي من البيت المجاور 20 أفعى سامة من بينها 12 كوبرا، لذلك يتوقع الخبراء أن هذه الكوبرا تسللت من ذلك المنزل.

المصدر: لينتا. رو

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2019-06-27 2019-06-27
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