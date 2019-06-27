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عاجل: تفجيران إنتحاريان وسط العاصمة تونس

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 27 يونيو 2019 - 1:53 مساءً
عاجل: تفجيران إنتحاريان وسط العاصمة تونس

ذكرت وسائل إعلام تونسية، أن انفجارا يرجح أنه عمل إرهابي هز اليوم الخميس، شارع شارل ديغول، وسط العاصمة تونس.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن الهجوم استهدف سيارة للشرطة في وسط العاصمة.

وقالت إذاعة “موزاييك إف إم” إن الهجوم نفذه انتحاري، مضيفة أن التفجير أسفر عن إصابة شرطيين اثنين.

وقالت إذاعة موزاييك أن إنتحاريا ثانيا حاول تفجير نفسه بحزام ناسف في مقر الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب التابعة للادارة العامة للمصالح المختصة، بالقرجاني العاصمة.

وأفادت موزاييك أن الإنتحاري أضطر إلى تفجير نفسه في باب الجانبي لمأوى السيارات الخلفي لمقر الوحدة بعد عدم تمكنه من الولوج إلى المبنى، وأسفر ذلك على إصابة شخصين، وفق المعطيات الأولية.

واضافت أن الانتحاري الذي أقدم على تفجير نفسه في مأوى مقر الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة، بالقرجاني كان على متن دراجة هوائية وبقي ينتظر لدقائق إلى أن فتح باب الفرعي لمقر الوحدة.

وحسب موزاييك، ترقّب الإنتحاري فتح الباب لخروج سيارة كان على متنها 3 أعوان أمن ليقوم بتفجير حزامه الناسف.

وأسفر الهجوم عن إصابة 3 أعوان أمن اثنان منهما حالتهما خطرة.

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2019-06-27
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