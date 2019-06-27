د. عبد المجيد الجلاَّل: الحل السياسي أولاً

انعقدت ورشة المنامة ، وتمَّ تدشين مبادرة السلام مقابل الازدهار ، محتواها في استثمارات مليارية لتنمية الضفة الغربية وقطاع غزة ، وبناء بُنى تحتية لتعزيز تدفق هذه الاستثمارات ، وشملت المبادرة كذلك استثمارات في مصر والأردن لتأمين تكامل هذه المبادرة الكوشنرية نسبة إلى عرابها جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

المبادرة ، إذن ، تتبنى الحلول الاقتصادية ، وحتى هذه اللحظة لم يتضح محتواها السياسي ، وإن تمَّ الكشف إعلامياً عن ملامح هذا المحتوى، وفي مقدمته استبعاد القدس الشريف من التسوية ، بعد أن اعترفت الولايات المتحدة بها ، كعاصمة أبدية للدولة اليهودية. ومن المحتوى كذلك المستوطنات باقية ، ولا عودة للاجئين ، والدولة الفلسطينية هلامية لا وجود لها في واقع الأمر ، وإنما هي كيان بلا سيادة ولا جيش ولا حدود ، وتخضع بالكلية للدولة اليهودية.

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، رفض بشدة ، هذا النوع من المبادرات السياسية ، التي ، كما قال ، تستهدف تصفية القضية الفلسطينية ، وأنَّ كل الحلول المطروحة ، التي تستثن القدس من التسوية، مرفوضة سياسياً ، وشعبياً, وأنَّ الحل النهائي في حل الدولتين ، واعتبار القدس الشرقية ، عاصمة لدولة فلسطين.

إلى ذلك ، لا تزال ، القيادة السعودية ترفض بالمطلق كل الحلول التي تمنع حل الدولتين ، وتمنع كذلك قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية .

يؤكد على هذا الموقف السعودي النبيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت في مدينة إسطنبول التركية، إذ ، انبرى بالقول ” إن العاهل السعودي الملك سلمان قال له لا حل بدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وغير ذلك لا تسمعوه من أحد.” من جهته أكدَّ السيد عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية بأنَّ أصحاب القرار الأخير ، هم الفلسطينيون ، لأنَّها قضيتهم، وما يقبلونه يقبله الجميع ، وأنَّ المملكة العربية السعودية لا تدعم سوى المسار السياسي المبني على أساس دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

حتى هذه اللحظة ، المبادرة الفعلية ، المطروحة ، لمعالجة القضية الفلسطينية ، وتستند إلى إجماع دولي واسع ، هي المبادرة العربية للسلام والتي تعترف بإسرائيل نظير انسحابها من كل الأراضي الفلسطينية المُحتلة عام 1967 ، والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية .

إذن ، لا مكان لأية حلولٍ تتجاوز هذه المبادرة ، وأنَّ الحل بدونها ، سراب، وسيظل سراباً. وعلى الفلسطينيين توحيد صفوفهم ، والدفع بالمصالحة إلى نهاياتها السعيدة ، من أجل مواجهة كل الحلول المطروحة لتصفية قضيتهم والإجهاز عليها. حينها ، لن تكون هناك صفقة قرن أخرى !