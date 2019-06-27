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بورصة السعودية تقود أسواق الخليج للارتفاع

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 27 يونيو 2019 - 2:34 مساءً
بورصة السعودية تقود أسواق الخليج للارتفاع

ارتفعت بورصة السعودية الخميس بعد أن خففت الرياض قيودها على ملكية الأجانب للأسهم، وصعدت بقية أسواق الأسهم الخليجية بعد انخفاض سجلته في الجلسات في الآونة الأخيرة.

وربح المؤشر السعودي الرئيسي 0.6 بالمئة في المعاملات المبكرة، مع تصدر البنوك للأسهم الرابحة. وزاد سهم “البنك العربي الوطني” سبعة بالمئة، وأضاف سهم مصرف “الراجحي” 0.7 بالمئة.

وخففت السعودية قيدا لتملك المستثمرين الأجانب 49 بالمئة في أسهم الشركات، بهدف جذب أموال أجنبية، في الوقت الذي تعزز فيه المملكة انفتاح بورصتها، وهي الأكبر في المنطقة.

وفي دبي، ارتفع مؤشر البورصة 0.6 بالمئة مدعوما بأسهم القطاعين العقاري والمصرفي. وزاد سهم بنك “الإمارات دبي الوطني” 1.8 بالمئة، وربح سهم “إعمار” العقارية 0.9 بالمئة.

كذلك زاد مؤشر بورصة أبوظبي 0.1 بالمئة، مع ارتفاع سهم مجموعة “أغذية” 2.7 بالمئة، وصعود سهم مصرف “الشارقة الإسلامي” 1.9 بالمئة.

فيما ارتفع مؤشر سوق الأسهم القطرية 0.3 بالمئة، في الوقت الذي صعد فيه سهما “صناعات قطر”، المنتجة للبتروكيماويات، ومصرف “قطر الإسلامي” 0.6 بالمئة لكل منهما.

المصدر: “رويترز”

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2019-06-27
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