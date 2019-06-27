تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى العسكري بعد تعرّضه لوعكة صحيّة حادّة كل الوطن وصول ولي العهد إلى أوساكا للمشاركة في أعمال قمة العشرين كل الوطن بالصور.. ابنة هيفاء وهبي بإطلالة جمالية مبهرة في عيد ميلادها كل الوطن بورصة السعودية تقود أسواق الخليج للارتفاع كل الوطن “خبيرة” تجميل تحرق فروة رأس طالبة جامعية! كل الوطن د. عبد المجيد الجلاَّل: الحل السياسي أولاً كل الوطن عاجل: تفجيران إنتحاريان وسط العاصمة تونس كل الوطن مسنة تحسم “معركة مصيرية” مع كوبرا سامة! كل الوطن شاهد.. اللاعب المصري عمرو وردة يعتذر كل الوطن “العفو الدولية” تتهم إيران بانتهاك حظر التعذيب وبمعاملتها السيئة لأهالي الضحايا
» » بالصور.. ابنة هيفاء وهبي بإطلالة جمالية مبهرة في عيد ميلادها

بالصور.. ابنة هيفاء وهبي بإطلالة جمالية مبهرة في عيد ميلادها

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 27 يونيو 2019 - 3:33 مساءً
بالصور.. ابنة هيفاء وهبي بإطلالة جمالية مبهرة في عيد ميلادها

شاركت زينب نصر فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، بنشر صور لها برفقة ابنتيها، لتتلقى زينب عدد من التعليقات أنها أصبحت تُشبه والدتها كثيرًا واستعان البعض بالمثل الشهير “فولة واتقسمت نصين”، ولكن وعلقوا أيضًا بأن بنات زينب لا تشبهنَ جدتهن هيفاء وهبي. ونشرت زينب صورتها على “إنستجرام”، وهي تحمل باقة ورد في يدها وشكرت متابعيها على معايدتها في عيد ميلادها، وكتبت: “شكرًا من قلبي على كل رسايلكن ومحبتكن”. ونشرت زينب ابنة هيفاء وهبي أيضًا، صورة لها برفقة ابنتيها وظهرا بملابس بيضاء وعلى أكتافهن جناحات، وكتبت: “أنا قوية من أجلكن، وسعيدة بسببكن، وفخورة كوني والدتكن”.

جدير بالذكر أنه في إحدى المرات كتبت متابعة لزينب أنها تُشبه والدتها هيفاء وهبي ولكن والدتها أفضل منها لترد زينب وتوبخها كثيرا وقالت لها أنها تحتاج علاج نفسي بسبب قساوة كلام متابعتها. يشار إلى أن هناك خلاف كبير بين زينب ووالدتها الفنانة هيفاء وهبي ودائما توضح زينب أن والدتها ليس لها أي فضل عليها وأن كل الفضل لوالدها فقط.

رابط مختصر
2019-06-27
فنون ونجوم
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن