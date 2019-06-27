بالصور.. ابنة هيفاء وهبي بإطلالة جمالية مبهرة في عيد ميلادها

شاركت زينب نصر فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، بنشر صور لها برفقة ابنتيها، لتتلقى زينب عدد من التعليقات أنها أصبحت تُشبه والدتها كثيرًا واستعان البعض بالمثل الشهير “فولة واتقسمت نصين”، ولكن وعلقوا أيضًا بأن بنات زينب لا تشبهنَ جدتهن هيفاء وهبي. ونشرت زينب صورتها على “إنستجرام”، وهي تحمل باقة ورد في يدها وشكرت متابعيها على معايدتها في عيد ميلادها، وكتبت: “شكرًا من قلبي على كل رسايلكن ومحبتكن”. ونشرت زينب ابنة هيفاء وهبي أيضًا، صورة لها برفقة ابنتيها وظهرا بملابس بيضاء وعلى أكتافهن جناحات، وكتبت: “أنا قوية من أجلكن، وسعيدة بسببكن، وفخورة كوني والدتكن”.

جدير بالذكر أنه في إحدى المرات كتبت متابعة لزينب أنها تُشبه والدتها هيفاء وهبي ولكن والدتها أفضل منها لترد زينب وتوبخها كثيرا وقالت لها أنها تحتاج علاج نفسي بسبب قساوة كلام متابعتها. يشار إلى أن هناك خلاف كبير بين زينب ووالدتها الفنانة هيفاء وهبي ودائما توضح زينب أن والدتها ليس لها أي فضل عليها وأن كل الفضل لوالدها فقط.