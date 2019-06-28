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أغرب عملية تهريب وقصة الرشوة الحوثية التي قدمت لرجال الأمن في مأرب

كل الوطن1آخر تحديث : الجمعة 28 يونيو 2019 - 3:24 صباحًا
أغرب عملية تهريب وقصة الرشوة الحوثية التي قدمت لرجال الأمن في مأرب

كل الوطن- مارب برس : ضبطت قوات الجيش الوطني كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر، بمحافظة مأرب شمال شرقي البلاد، كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء.

وقال الناطق باسم اللواء 13 مشاة النقيب حافظ مراد لموقع الجيش إن نقطة الرقع العسكرية التي تقع على خط البيضاء مأرب والتابعة للواء تمكنت، مساء الأربعاء، بفضل يقظة أفراد النقطة من ضبط 100 كيلو جرام من الحشيش المخدر، كانت في طريقها لميلشيا الحوثي الانقلابية بالعاصمة صنعاء”.

وأضاف مراد” أن الكمية كانت محشوة في اسطوانة الغاز، حيث حاول سائق الشاحنة تقديم رشوة بمبلغ مالي كبير مقابل إطلاقه والكمية، إلا أن أفراد النقطة رفضوا كعادتهم وتم التعامل مع الأمر بشكل قانوني وإحالة المضبوطات والسائق إلى جهات الإختصاص”.

وأوضح مراد “أن النقاط العسكرية التابعة للواء ضبطت خلال الأشهر الماضية كميات كبيرة من الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى الميلشيا الحوثية”.

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2019-06-28 2019-06-28
هنا اليمن
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