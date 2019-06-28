المحامي المصري سمير صبري رفع دعوى قضائية ضد مريام فارس لمنعها من دخول مصر

كل الوطن- متابعات: رفع المحامي المصري، سمير صبري، دعوى “مستعجلة” لمنع المغنية اللبنانية ميريام فارس من دخول مصر، عقب تصريحها في المغرب، الذي اعتبره البعض يسيء لمصر.

وأثار تصريح مريام فارس، عن أنها أصبحت “ثقيلة” على مصر، وأنّ أجرها المادي كبير على التعاقد معها للغناء في القاهرة، ردود فعل كبيرة بمصر وعلى مواقع التواصل.

وجاء في الدعوى: “زيادة أجر مريام فارس ليس مبررا لتقول إنها صارت ثقيلة على مصر… الفترة الأخيرة شهدت مشاركة العشرات من نجوم الغناء العالميين في حفلات مصرية وأغلبهم تقاضوا أضعاف ما تتقاضاه ميريام”.

وأضافت الدعوى: “أجر (الموسيقار العالمي) ياني في حفلتي الأهرامات تخطى المليون دولار، ومعظم نجوم الصف الأول في لبنان أقاموا حفلات في مصر مثل إليسا ونانسي وراغب علامة وحتى العظيمة ماجدة الرومي وقائمة طويلة، والكل يعلم أنهم يتقاضون أجورا كبيرة تفوق مريام بكثير”.

وبعد أزمة تصريحاتها في المغرب، نشرت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ بياناً توضيحياً تضمن اعتذارا من الشعب المصري.

وجاء في البيان: “أتوجه بكلامي للشعب المصري الحبيب، على هامش المؤتمر الصحافي الذي أجريته البارحة بتاريخ 22-6-2019 ضمن فعاليات مهرجان موازين وعلى هامش السؤال الذي طرح عليّ وهو: “لماذا قلَت حفلاتك اليوم في مصر علمًا أنك كنت في بداياتك تقيمين حفلين لثلاثة في الأسبوع؟” كان جوابي واضحًا، أن مع مرور الوقت كبرت وتطورت فنيًا وأصبحت متطلباتي أكبر وصارت شوي تقيلة على مصر بما معنى كبرت متطلباتي على المتعهدين المصريين الذين كنت أتعامل معهم في بداياتي”.

وأضاف البيان: “أعيد وأكرر قلتُ: “صارت” يعني “أصبحَت” وليس “صِرتُ” يعني “أصبحتُ” والفرق شاسع، وأكملت كلامي قائلة : لهذا السبب قلّت حفلاتي في مصر أي “لم أعد أحيي حفلتين أو ثلاثا في الأسبوع” وهذا منطقي جدًا حالي كحال جميع النجوم العرب الذين يحيون حفلتين أو ثلاثة في السنة وليس في الأسبوع الواحد في بلدنا الثاني مصر. أنا لم أتعال على زملائي الفنانين كما حاول البعض تحريف كلامي والاصطياد في الماء العكر، ولم أتعال على الشعب المصري أنا التي وفي كل مقابلاتي الصحفية أقول وأعيد أنني انطلقت من لبنان ولكن نجوميتي منحتني إياها مصر.