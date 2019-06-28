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بالفيديو.. مصافحة لافتة بين ولي العهد والرئيس “بوتين” في قمة “العشرين”

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 28 يونيو 2019 - 11:05 صباحًا
بالفيديو.. مصافحة لافتة بين ولي العهد والرئيس “بوتين” في قمة “العشرين”

على هامش انعقاد قمة “العشرين” في اليابان، رصدت عدسات الكاميرا اليوم الجمعة مصافحة لافتة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وجاءت المصافحة خلال التقاط الصورة الجماعية لزعماء مجموعة “العشرين”، وفي مقطع الفيديو يظهر الأمير محمد بن سلمان وهو يتجه لأخذ مكانه لالتقاط الصورة، إلا أنه يغير اتجاهه لمصافحة الرئيس بوتين، حيث تصافحا بقوة وتبادلا الابتسامات العريضة والشد على الأيدي.

وتدل المصافحة على قوة وعمق العلاقات التي تربط روسيا والسعودية، حيث اتفق البلدان قبل نحو عامين على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية لتتناسب مع إمكانيات البلدين الضخمة.

ورغم أن روسيا والسعودية تعدان متنافستين في سوق النفط العالمية، إلا أنهما تتعاونان بشكل وثيق في هذه السوق الحيوية من الاقتصاد العالمي، حيث تقودان مجموعة دول نفطية في إطار اتفاق “أوبك+”، الذي يهدف لتحقيق الاستقرار في السوق.

ومن المخطط أن يعقد الرئيس الروسي وولي العهد السعودي لقاء غدا السبت على هامش القمة، حيث سيبحثان العلاقات الثنائية والتعاون في سوق النفط العالمية.

المصدر: RT

بالفيديو.. مصافحة لافتة بين ولي العهد والرئيس “بوتين” في قمة “العشرين”
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2019-06-28 2019-06-28
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