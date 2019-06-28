تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن بالفيديو.. الإعلامي فهد الشمري يصف الفلسطينيين بـ”المتسولين” والأقصى بـ”المعبد اليهودي”! كل الوطن بالفيديو.. مصافحة لافتة بين ولي العهد والرئيس “بوتين” في قمة “العشرين” كل الوطن صدور بيان مشترك للمملكة العربية السعودية وجمهورية وكوريا كل الوطن مطار خليج نيوم.. الأوّل من نوعه بتقنية الجيل الخامس في المنطقة كل الوطن المحامي المصري سمير صبري رفع دعوى قضائية ضد مريام فارس لمنعها من دخول مصر كل الوطن هذا ما يحصل عند الانحناء المستمر على هواتفنا؟….(امر مخيف) كل الوطن تحركات سرية للحرس الثوري وإخفاء طائرات بمعسكرات دولة عربية خوفا من أي ضربة أمريكية.. كل الوطن أغرب عملية تهريب وقصة الرشوة الحوثية التي قدمت لرجال الأمن في مأرب كل الوطن حوثيون منحلون أخلاقيا يلاحقون النساء العاملات في حدائق العاصمة صنعاء كل الوطن نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى العسكري بعد تعرّضه لوعكة صحيّة حادّة
» » بالفيديو.. الإعلامي فهد الشمري يصف الفلسطينيين بـ”المتسولين” والأقصى بـ”المعبد اليهودي”!

بالفيديو.. الإعلامي فهد الشمري يصف الفلسطينيين بـ”المتسولين” والأقصى بـ”المعبد اليهودي”!

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 28 يونيو 2019 - 11:12 صباحًا
بالفيديو.. الإعلامي فهد الشمري يصف الفلسطينيين بـ”المتسولين” والأقصى بـ”المعبد اليهودي”!

وصف الإعلامي السعودي فهد الشمري الفلسطينيين بـ”الشحادين بلا شرف” والأقصى بالمعبد اليهودي، ليثير بذلك زوبعة من الغضب والجدل الواسع في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشمري في مقطع فيديو متداول إن “الفلسطينيين شحادون وبلا شرف، والمسلمين لديهم مئات الآلاف من المساجد في العالم”، معتبرا أن: “الصلاة في مسجد بأوغندا أشرف من الصلاة بالقدس ومن أهلها”.

وقال الشمري في مقطع فيديو متداول إن “الفلسطينيين شحادون وبلا شرف، والمسلمين لديهم مئات الآلاف من المساجد في العالم”، معتبرا أن: “الصلاة في مسجد بأوغندا أشرف من الصلاة بالقدس ومن أهلها”.

وأضاف: “القضية الفلسطينية ليست قضية ولن تحل وليس من مصلحة أحد حل المشاكل بين الشحادين، والفلسطينيون ليس لديهم شرف”.

وتابع: “القدس ليست دولة، وفلسطين ليست لمن فيها، فهم أمم مهاجرة من الشتات، من التتار والرومان السلاجقة، فما دخلنا نحن وندفع لهم”.

وقال الإعلامي: “الناس الشرفاء تحل قضاياهم حتى ولو بعد 40 سنة، ولكن لا هؤلاء ولا هؤلاء (الفلسطينيين والإسرائيليين) عندهم شرف”.

المصدر: RT

رابط مختصر
2019-06-28 2019-06-28
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن