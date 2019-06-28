بالفيديو.. الإعلامي فهد الشمري يصف الفلسطينيين بـ”المتسولين” والأقصى بـ”المعبد اليهودي”!

وصف الإعلامي السعودي فهد الشمري الفلسطينيين بـ”الشحادين بلا شرف” والأقصى بالمعبد اليهودي، ليثير بذلك زوبعة من الغضب والجدل الواسع في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشمري في مقطع فيديو متداول إن “الفلسطينيين شحادون وبلا شرف، والمسلمين لديهم مئات الآلاف من المساجد في العالم”، معتبرا أن: “الصلاة في مسجد بأوغندا أشرف من الصلاة بالقدس ومن أهلها”.

وقال الشمري في مقطع فيديو متداول إن “الفلسطينيين شحادون وبلا شرف، والمسلمين لديهم مئات الآلاف من المساجد في العالم”، معتبرا أن: “الصلاة في مسجد بأوغندا أشرف من الصلاة بالقدس ومن أهلها”.

وأضاف: “القضية الفلسطينية ليست قضية ولن تحل وليس من مصلحة أحد حل المشاكل بين الشحادين، والفلسطينيون ليس لديهم شرف”.

وتابع: “القدس ليست دولة، وفلسطين ليست لمن فيها، فهم أمم مهاجرة من الشتات، من التتار والرومان السلاجقة، فما دخلنا نحن وندفع لهم”.

وقال الإعلامي: “الناس الشرفاء تحل قضاياهم حتى ولو بعد 40 سنة، ولكن لا هؤلاء ولا هؤلاء (الفلسطينيين والإسرائيليين) عندهم شرف”.

المصدر: RT