رسمياً.. عمرو وردة يعود لمعسكر منتخب مصر

أعلن أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي عودة اللاعب عمرو وردة من جديد إلى معسكر المنتخب المصري المشارك في كأس الأمم الإفريقية.

عمرو وردة كان قد تم استبعاده نهائياً من معسكر المنتخب المصري على خلفية مقاطع “فيديو” مُخلة أخلاقياً نشرت له على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتراجع الاتحاد المصري ويعيد اللاعب مجدداً.

وعبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” أعلن أحمد شوبير عودة عمرو وردة لمعسكر المنتخب المصري، دون الإشارة لتفاصيل أكثر عن القرار.

أزمة وردة ظهرت بعد إرسال اللاعب رسائل لإحدى عارضات الأزياء عبر “انستجرام”، لتُكيل الفتاة الهجوم على اللاعب، قبل أن تظهر أكثر من فتاة أخرى باتهام اللاعب بمضايقتهن والتحرش بهن، بإشهار المحادثات والمقاطع المرئية علناً تباعاً ضد اللاعب.

لاعبو المنتخب المصري أعلنوا تمسكهم باستمرار عمرو وردة، وتكفل قائد الفريق أحمد المحمدي بإعلان ذلك بعد التغلب على الكونغو بثنائية نظيفة بأن لاعبي الفريق لن يتركو وردة.

وكان عمرو وردة قد نشر “فيديو” قصير عبر خلاله عن أسفه واعتذاره على ما بدر منه، متعهداً بعدم تكرار الأمر مجدداً، وذلك بعد ساعات من صدور قرار استبعاده.

واهتمت الصحف العالمية بخبر استبعاد عمرو وردة، قبل أن يصل الاهتمام إلى ذروته بعد رسالة نشرها صلاح عبر حسابه على “تويتر” ألمح خلالها بمنح زميله في المنتخب فرصة ثانية.