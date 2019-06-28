جراح سعودي يجري بنجاح أول عملية من نوعها في الشرق الأوسط

أجرى الطبيب الجراح السعودي، صالح عبد الرحمن الناصر، بنجاح أول عملية من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، عالج فيها ما يعرف بارتجاع المريء باستخدام تقنية اللنكس.

ونقلت صحيفة “سبق” عن الاستشاري السعودي في جراحة الصدر، صالح الناصر قوله: “نجحت عملية استخدام جهاز اللنكس (LINX) لعلاج مرضى ارتجاع المريء أمس في المدينة الطبية لجامعة الملك سعود بالرياض، والتي تعتبر هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة العربية السعودية، وكذلك على مستوى الشرق الأوسط”.

وأوضح المتخصص السعودي أن “حلقة اللنكس بدأ في استخدامها لعلاج مرضى ارتجاع المريء في عام 2012 في الولايات المتحدة وأوروبا، وحتى يومنا هذا أظهرت جميع الدراسات فعالية هذه الحلقة المغناطيسية في العلاج وكذلك في التخفيف بشكل كبير من أعراض الارتجاع بشكل عام”.

ومضى الناصر في توضح هذه التقنية الطبية الحديثة قائلا: “تتكون هذه الحلقة من حبيبات مغناطيسية متصلة ببعضها البعض، وأثناء العملية الجراحية يتم وضعها حول منطقة اتصال المريء بالمعدة، فعند أكل الطعام تتوسع هذه الحلقات لمرور الطعام الممضوغ إلى المعدة، وبعد ذلك يتم انكماش الحلقة بحيث يمنع ارتجاع الحمض المعدي أو الطعام إلى المريء”.

ولفت المتخصص السعودي إلى أنه لضمان “فعالية الحلقة المغناطيسية بشكل كامل يجب على كل المرضى الخضوع لعدد من الفحوصات التي يطلبها الطبيب، ومنها قياس انقباضات عضلات المري التي يجب أن تكون طبيعية بشكل كامل حتى يكون المريض مؤهلا لعملية حلقة اللنكس”.

وشرح خطوات العلاج بهذه التقنية قائلا إن هذه العملية تتم “عن طريق المنظار الجراحي من خلال أربعة أو خمسة شقوق جراحية صغيرة في البطن ومن ثم يتم وضع الحلقة حول منطقة اتصال المريء بالمعدة بعد التأكد من حجم الحلقة المناسب للمريض، حيث تستغرق العملية بالعادة ما بين ساعة إلى ساعة ونصف، وقد تطول عند وجود فتق في الحجاب الحاجز”، مشيرا إلى أن معظم المرضى يغادرون في اليوم الأول أو الثاني بعد العملية الجراحية.

المصدر: سبق