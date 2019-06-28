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النفط يهبط مع انطلاق قمة “العشرين” في اليابان

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 28 يونيو 2019 - 12:40 مساءً
النفط يهبط مع انطلاق قمة “العشرين” في اليابان

تراجعت أسعار النفط الجمعة، إذ يترقب المتعاملون أي تطور في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من اجتماع مقرر بين رئيسي البلدين يوم السبت ضمن قمة مجموعة “العشرين”.

وبحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينيتش، انخفضت عقود مزيج “برنت” العالمي بنسبة 0.5% إلى 66.20 دولار للبرميل، فيما هبطت عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.5% أيضا إلى 59.13 دولار للبرميل.

ويجتمع زعماء دول مجموعة “العشرين” يومي الجمعة والسبت في أوساكا باليابان، لكن الاجتماع الأكثر ترقبا يعقد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ السبت.

ويضغط نزاع تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم على أسعار النفط، ويغذي مخاوف بأن تباطؤ النمو العالمي قد يؤثر سلبا على الطلب على الخام.

كذلك تترقب أسواق الطاقة اجتماع الدول المنضوية في اتفاق “أوبك+”، الذي سيبحث مسألة تمديد الاتفاق، القاضي بخفض الإنتاج لامتصاص التخمة الزائدة من الأسواق.

المصدر: “رويترز”

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