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تنبيه.. 3 أيام ويختفي “واتس آب” من بعض الأجهزة!

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 28 يونيو 2019 - 12:47 مساءً
تنبيه.. 3 أيام ويختفي “واتس آب” من بعض الأجهزة!

أعلنت مواقع متخصصة بالعالم الرقمي وتقنياته أن “واتس آب” سيختفي من متجر “مايكروسوفت” الإلكتروني بعد 3 أيام فقط.

وأكد تقرير معلوماتي، وفقا لصحيفة “جاكرتا بوست” الإندونيسية، خبر إلغاء الدعم نهائيا لجميع مستخدمي الهواتف المحمولة العام، التي تعمل بنظام ويندوز وتطبيقاته ومن ضمنها “واتس آب”.

وأضافت الصحيفة، أن تطبيق “واتس آب” المخصص لهواتف “ويندوز فون” سيفقد الدعم الفني بصورة كاملة نهاية عام 2019، بالإضافة لكل الهواتف العاملة بنظام “أندرويد 2.3.7” أو “آي أو إس 7” وما دون.

ونوه التقرير بأن الراغبين في تشغيل “واتس آب” عبر تلك الهواتف المحمولة القديمة الاستعانة بـ “واتس أب ويب” .

يذكر أن جميع الهواتف الذكية الأخرى التي تستخدم أنظمة تشغيل أخرى لا تزال داعمة لـ “واتس آب” مع كامل تحديثاته وميزاته.

المصدر: عكاظ

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2019-06-28
تكنولوجيا
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