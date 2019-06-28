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تويتر يدشن علامة جديدة لتعريف تغريدات السياسيين المخالفة للقواعد

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 28 يونيو 2019 - 12:58 مساءً
تويتر يدشن علامة جديدة لتعريف تغريدات السياسيين المخالفة للقواعد

د ب أ: دشن موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الخميس، علامة جديدة سيستخدمها الموقع لتعريف تغريدات السياسيين التي تخالف قواعده، وقال موقع تويتر على مدونته إنه سمح في الماضي لبعض التغريدات المخالفة للقواعد بالبقاء على تويتر؛ لأنها كانت في مصلحة الزائرين.

وأضاف الموقع أنه يدشن العلامة الجديدة “ليقدم مزيدا من التوضيح في هذه الحالات” ويوضح كيف اتخذ القرار، ولم يشر الموقع إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وهو من المغردين غزيري الإنتاج ، أو إلى أي سياسي آخر، ولكن الموقع قال إن توفير مكان يمكن للزائرين أن يردوا فيه علنا على قادتهم، هو جزء من مهمته، وسيطبق تويتر قواعده فقط على التغريدات الصادرة عن الحسابات التي يتم التحقق منها للمسؤولين الحكوميين أو ممثليهم أوالمرشحين للمناصب العامة، ويجب أن يكون للحساب أيضًا أكثر من 100 ألف متابع.

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2019-06-28 2019-06-28
تكنولوجياتويتر
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