تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن ميزة تربط بين “واتس آب” و”فيسبوك” مباشرة! كل الوطن شرطة مكّة تنفي صحة المتداول في وسائل التواصل تحت وسم “اغتصاب طفل النسيم” كل الوطن ملك البحرين يعلق على موقف العراق من الاعتداء على سفارة بلاده كل الوطن الرئاسة التونسية: صحة السبسي في تحسن وتحدّث هاتفيا مع وزير الدفاع كل الوطن وفاة شاب جراء “ضربة شمس” في إسبانيا مع ارتفاع درجات الحرارة كل الوطن تويتر يدشن علامة جديدة لتعريف تغريدات السياسيين المخالفة للقواعد كل الوطن “الصناعات العسكرية” تُوقِّع مذكرة تفاهم مع إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الكوري الجنوبي كل الوطن تنبيه.. 3 أيام ويختفي “واتس آب” من بعض الأجهزة! كل الوطن شاهد.. ترامب يمازح بوتين: لا تتدخل! كل الوطن النفط يهبط مع انطلاق قمة “العشرين” في اليابان
» » ميزة تربط بين “واتس آب” و”فيسبوك” مباشرة!

ميزة تربط بين “واتس آب” و”فيسبوك” مباشرة!

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 28 يونيو 2019 - 7:37 مساءً
ميزة تربط بين “واتس آب” و”فيسبوك” مباشرة!

تقدم “واتس آب” ميزة جديدة تتيح للمستخدمين نشر تحديثات الحالة والقصص مباشرة على “فيسبوك”.

وتتيح الميزة إمكانية نقل تحديثات الحالة على “واتس آب” إلى “قصص فيسبوك” بلمسة زر واحدة.

وفي الوقت الحالي، لا يتوفر التحديث إلا لمستخدمي برنامج الإصدار التجريبي من “واتس آب” (بيتا)، حيث يمكن اختبار ميزات التطبيق في وقت مبكر.

ولكن من المحتمل أن تُطرح الميزة الجديدة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وبالإضافة إلى “فيسبوك”، تتيح أداة المشاركة الجديدة إمكانية ربط الحالة مع “إنستغرام”، وكذلك مع خدمات أخرى مثل: Gmail و”صور غوغل”.

ويمكن لمستخدمي تطبيق المراسلة الأشهر عالميا مشاركة النصوص والصور ومقاطع الفيديو القصيرة، التي تختفي بعد 24 ساعة، على حالات وقصص “واتس آب”.

وقالت “فيسبوك” إن الدمج الجديد لا يتطلب منك ربط حساب “واتس آب” بالموقع الاجتماعي أو خدمات أخرى، ما قد يزيل المخاوف من إمكانية مشاركة البيانات بشكل غير مشروع.

وستكون الميزة الجديدة متاحة كخيار مشاركة أسفل “الحالة”، حيث يمكن النقر عليها لتظهر قائمة تحوي خيار “مشاركة الآن”، لربط الحالة بقصص “فيسبوك”.

وتعد الخطوة هذه جزءا من خطة الرئيس التنفيذي لعملاق المواقع الاجتماعية، مارك زوكربيرغ، المثيرة للجدل لدمج خدمات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام” معا.

وأثارت الخطة، التي ستدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2021، مخاوف حول الخصوصية بين خبراء الإنترنت.

المصدر: ذي صن

رابط مختصر
2019-06-28 2019-06-28
تكنولوجيا
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن