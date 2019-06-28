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إتصال هاتفي بين ملك البحرين والرئيس العراقي

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 28 يونيو 2019 - 7:42 مساءً
إتصال هاتفي بين ملك البحرين والرئيس العراقي

كل الوطن – واس: جرى اتصال هاتفي اليوم بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والرئيس العراقي برهم صالح .

وأفادت ” وكالة أنباء البحرين ” بنا ” أن العاهل البحريني أعرب خلال الاتصال عن تقديره لموقف الحكومة العراقية من الإعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين في بغداد، وما اتخذته من إجراءات لأجل توفير الحماية اللازمة، مؤكداً اعتزاز مملكة البحرين بعمق العلاقات بين البلدين، في مختلف الأصعدة وعلى كافة المستويات بما يدعم مصالحهما وردع كل من يحاول الإساءة إليها.

من جانبه، أكد الرئيس العراقي حرص بلاده على كل ما يخدم تعزيز العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين، مشددًا على أن العراق لا يمكن أن يسمح أبدًا للنيل من تلك العلاقات الوثيقة .

كما استدعت وزارة خارجية مملكة البحرين, اليوم القائم بأعمال سفارة العراقية لدى مملكة البحرين محمد عدنان محمود الخفاجي .

وقدم الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية بوزارة الخارجية البحرينية السفير يوسف محمد جميل، للقائم بالأعمال العراقي، مذكرت احتجاج على ما تعرض له مبنى سفارة البحرين في بغداد من اعتداء و أعمال تخريبية مساء يوم الخميس 27 يونيو 2019، في سلوك غير مسؤول ومرفوض بشدة.

وأضاف السفير يوسف أن وزارة الخارجية البحرينية ترحب بالبيانين الصادرين عن الحكومة العراقية ووزارة خارجية العراقية الرافضين لهذا الاعتداء، مؤكداً أهمية محاسبة المتسببين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات، وأن تقوم الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها في تأمين وحماية سفارة و قنصلية البحرين لدى العراق وجميع العاملين فيهما، وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

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2019-06-28 2019-06-28
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