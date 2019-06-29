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ماجدة الرومي تحصل على الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية

كل الوطنآخر تحديث : السبت 29 يونيو 2019 - 12:08 صباحًا
ماجدة الرومي تحصل على الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية

شاركت النجمة ماجدة الرومي جمهورها، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بصورة لها أثناء تكريمها في جامعة بيروت.

وحصلت ماجدة الرومي على الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية، من الجامعة بمناسبة الذكرى الـ56 على تأسيسها.

وعلقت ماجدة الرومي، على صورتها قائلة: “جامعة بيروت العربية تكرم ماجدة الرومي بمنحها دكتوراه فخرية في العلوم الإنسانية، تقديرًا لعطاءاتها الإنسانية والثقافية والفنية والأكاديمية طيلة مسيرتها، وذلك في الذكرى الـ٥٦ على تأسيس الجامعة بفرعيها ببيروت والدبّية”.

يشار إلى أن ماجد الرومي، تستعد لإحياء حفل غنائي جديد، بمركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على البحر الميت في الأردن، وذلك يوم الجمعة ٥ – ٧ – ٢٠١٩.

من ناحية أخرى أحيت ماجدة الرومي، حفلاً غنائيًا كبيرًا بالقاهرة، منذ عدة أسابيع، وتبرعت بإيراداته لصالح إحدى الجهات الخيرية التي ترعى الأيتام.

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2019-06-29 2019-06-29
فنون ونجوم
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