تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن ولي العهد والرئيس الروسي يعقدان اجتماعاً في أوساكا كل الوطن مليون ريال غرامة على 83 مخالفاً لنظام “المحافطة على المياه” كل الوطن ولي العهد: تمكين المرأة والشباب محوران لتحقيق النمو المستدام كل الوطن هل تُخمد حفلات السعودية تصاعد وتيرة الأحداث بين أنغام وأصالة؟ كل الوطن الكويت.. “هاشتاق الدويلة” يشعل تويتر.. وارتياح دولي بعد القبض عليه كل الوطن القصة الكاملة لـ عمرو دياب ودينا الشربيني من الإنكار إلى الظهور علنًا كل الوطن بالفيديو والصور.. مشهد رائع للجماهير المصرية والمغربية والجزائرية في مباراة كوت ديفوار كل الوطن إيفانا ترامب تعلن عن انفصالها (صور) كل الوطن مقتل 15 عاملا جراء انهيار جدار في الهند كل الوطن المملكة تخصص 230 ألف مقعد لـ “حجاج الداخل”
» » المملكة تخصص 230 ألف مقعد لـ “حجاج الداخل”

المملكة تخصص 230 ألف مقعد لـ “حجاج الداخل”

كل الوطنآخر تحديث : السبت 29 يونيو 2019 - 11:58 صباحًا
المملكة تخصص 230 ألف مقعد لـ “حجاج الداخل”

خصصت وزارة الحج والعمرة 230 ألف مقعد لحجاج الداخل، خلال موسم حج هذا العام، ويشمل ذلك المواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب الراغبين في أداء فريضة الحج.

وأوضح عضو المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل السعودي، محمد سعد القرشي، أمس الجمعة، أن الشركات التي تم الترخيص لها هذا العام تبلغ 180 شركة.

وأشار إلى أن وزارة الحج والعمرة ستتيح الحجز الفعلي للمقاعد المخصصة اعتبارا من يوم الخميس القادم، عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

وقال: “الطريقة الوحيدة للحجز هي المسار الإلكتروني فقط، وقد طورت الوزارة السيرفر الخاص بالتسجيل في المسار، ليتحمل الضغط الذي سيصاحب أول أيام التسجيل”.

ولفت إلى أن الوزارة تقدم دعما فنيا للتعامل باحترافية عالية مع بوابة التسجيل، لافتا إلى أنه لا يسمح بالتسجيل عبر المكاتب، ولا يقبل سوى في المسار الإلكتروني.

المصدر: عكاظ

رابط مختصر
2019-06-29
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن