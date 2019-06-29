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مقتل 15 عاملا جراء انهيار جدار في الهند

كل الوطنآخر تحديث : السبت 29 يونيو 2019 - 12:02 مساءً
مقتل 15 عاملا جراء انهيار جدار في الهند

أدى انهيار جدار لبناء قيد التشييد على مجموعة من الأكواخ غربي الهند إلى مقتل 15 شخصا على الأقل، بينهم 3 أطفال.

وذكرت مصادر محلية أن جدارا ارتفاعه 23 مترا انهار بسبب هطول الأمطار وسقط على مجموعة أكواخ من الصفيح، ما تسبب في مقتل عمالا وعائلاتهم.

وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال عدد من الجثث، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة.

وقد باتت حوادث انهيار المباني تتكرر من حين إلى آخر في الهند، خاصة خلال هبوب الرياح الموسمية من يونيو إلى سبتمبر، وهطول الأمطار، التي تضعف أسس المباني التي يتم بناؤها بشكل لا يراعي معايير السلامة.

المصدر: وكالات

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2019-06-29 2019-06-29
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