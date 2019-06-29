الكويت تسجل درجة حرارة قياسية تجاوزت 51 مئوية

تصدرت العاصمة الكويتية قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة حول العالم خلال الساعات الماضية، حيث جاءت مدينة الكويت في المقدمة بتسجيلها 51.1 درجة مئوية.

وأكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم السعودية، عبد الله المسند، تربع الكويت على رأس المناطق التي سجلت درجات حرارة قياسية، حيث احتلت المراتب الأربع الأولى ضمن قائمة أشد 15 منطقة حرارة في العالم خلال الساعات الـ 24 الماضية.

على مستوى #العالم تتربع مدينة #الكويت ودولة الكويت على رأس هرم قائمة أعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث احتلت المراتب الأربع الأولى، من جهة ومن جهة أخرى 8 محطات كويتية جاءت ضمن قائمة الـ 15 محطة مناخية الأشد حراً في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية .. هذا والله أعلم pic.twitter.com/VXm4rFMd7V — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) 29 июня 2019 г.

واحتلت أربع مدن كويتية ريادة المناطق الأشد حرارة، متبوعة بمدن عراقية وسعودية وأخرى كويتية.

وأكد المسند أن ارتفاع درجات الحرارة في الكويت، وشرق وشمال السعودية وجنوب العراق، يعود لعوامل فيزيائية وجوية وطبوغرافية، إلى جانب خلو هذه المناطق من البحيرات والأنهار، والغطاء النباتي الكثيف.

المصدر: “تويتر”