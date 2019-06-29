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مشاعر مخنوقة “تقّض فراش” عبدالمجيد عبدالله

كل الوطنآخر تحديث : السبت 29 يونيو 2019 - 8:04 مساءً
مشاعر مخنوقة “تقّض فراش” عبدالمجيد عبدالله

أطلق الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله العنان لعوده بأغنية من على فراش نومه لجمهوره.

وقال عبدالمجيد عبر حسابه على “تويتر” في سلسلة تغريدات تنص على” اللي تطن في رأسي الآن بغنيها أي شي نقول بسم الله ولحد يتفلسف علي مو مغنيها زين ومش عارف إيه تراني فسريري والعود جنبي اللي يطلع معاي بدون مونتاج اتفقنا”، وأضاف “عجبتكم طنة اليوم قديمة بس مايخالف الأغنية قديمة بس تبقى حبسة مشاعر مخنوقة موجودة فداخلنا” مؤكداً على أنه سيكون هناك بث مباشر لمتابعي حسابه قريباً.

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2019-06-29 2019-06-29
فنون ونجوم
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