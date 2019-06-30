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قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة حوثية “مسيّرة” باتجاه جازان

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 30 يونيو 2019 - 12:31 صباحًا
قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة حوثية “مسيّرة” باتجاه جازان

كل الوطن – واس: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- وفي تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعون دقيقة من مساء اليوم (22:45) من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه جازان.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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2019-06-30
عربي ودولي
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