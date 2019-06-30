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ألغام حوثية تقتل وتجرح خمسة مدنيين في محافظتي البيضاء والجوف

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 30 يونيو 2019 - 1:27 صباحًا
ألغام حوثية تقتل وتجرح خمسة مدنيين في محافظتي البيضاء والجوف

كل الوطن – الرياض: قُتل وأصيب عدد من المدنيين بينهم أطفال في حوادث تفجيرات بألغام وعبوات ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مناطق مأهولة بالسكان في محافظتي البيضاء والجوف اليمنيتين.

ففي محافظة الجوف شرق اليمن، أفاد مصدر محلي لموقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية بمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخر بينهم طفل جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها المليشيا الإرهابية بمديرية المصلوب غربي المحافظة، موضحًا أن العبوة انفجرت بدراجة نارية أثناء سيرها في الطريق العام بمركز المديرية.

وقُتل مدني في الثامنة والخمسين من عمره جراء انفجار لغم أرضي زرعته عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بمنطقة ذروة التابعة لمديرية مكيراس بمحافظة البيضاء.

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2019-06-30 2019-06-30
عربي ودوليهنا اليمن
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