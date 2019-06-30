تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن المملكة تستنكر لما تعرضت له سفارة البحرين في بغداد كل الوطن “هدف”: قبول أكثر من 11 ألف طالب وطالبة في برنامج “صيفي” كل الوطن منظومة “S400” ومقاتلات “F35” تستحوذان على لقاء أردوغان وترامب كل الوطن المغرب تدشّن أكبر ميناء في البحر المتوسط وإفريقيا كل الوطن ألغام حوثية تقتل وتجرح خمسة مدنيين في محافظتي البيضاء والجوف كل الوطن مصرف الراجحي: عطل فني في بعض القنوات الإلكترونية المصرفية كل الوطن قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة حوثية “مسيّرة” باتجاه جازان كل الوطن أحمد الحناكي: العتب على الفلسطينيين بـ”أثر رجعي” كل الوطن ولي العهد يلتقي ترمب على هامش قمّة العشرين كل الوطن مشاعر مخنوقة “تقّض فراش” عبدالمجيد عبدالله
» » المملكة تستنكر لما تعرضت له سفارة البحرين في بغداد

المملكة تستنكر لما تعرضت له سفارة البحرين في بغداد

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 30 يونيو 2019 - 11:28 صباحًا
المملكة تستنكر لما تعرضت له سفارة البحرين في بغداد

كل الوطن – و ا س: أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن استنكار المملكة العربية السعودية الشديد، لما تعرضت له سفارة مملكة البحرين الشقيقة في بغداد من أحداث مؤسفة على يد متظاهرين.

وشدد المصدر على أن المملكة وهي تعرب عن إدانتها لهذه الأحداث التي تتنافى مع أبسط قواعد الأعراف الدبلوماسية، وتخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ترحب في الوقت نفسه بموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض، وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحرينية.

وأهاب المصدر في ختام تصريحه، بقدرة كل من مملكة البحرين وجمهورية العراق على تجاوز تلك الحادثة، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين في كل المساعي التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

رابط مختصر
2019-06-30
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن