تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن القبض على مواطن انتحل صفة رجل المرور السرّي بالعاصمة المقدسة كل الوطن اليمن: لدغات ثعبان ضخم تودي بحياة 4 أطفال أشقاء كل الوطن ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء الياباني كل الوطن ولي العهد: المملكة تعمل على تطوير نظام شامل ومتكامل لتوفير الطاقة كل الوطن المملكة تستنكر لما تعرضت له سفارة البحرين في بغداد كل الوطن “هدف”: قبول أكثر من 11 ألف طالب وطالبة في برنامج “صيفي” كل الوطن منظومة “S400” ومقاتلات “F35” تستحوذان على لقاء أردوغان وترامب كل الوطن المغرب تدشّن أكبر ميناء في البحر المتوسط وإفريقيا كل الوطن ألغام حوثية تقتل وتجرح خمسة مدنيين في محافظتي البيضاء والجوف كل الوطن مصرف الراجحي: عطل فني في بعض القنوات الإلكترونية المصرفية
» » » القبض على مواطن انتحل صفة رجل المرور السرّي بالعاصمة المقدسة

القبض على مواطن انتحل صفة رجل المرور السرّي بالعاصمة المقدسة

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 30 يونيو 2019 - 12:22 مساءً
القبض على مواطن انتحل صفة رجل المرور السرّي بالعاصمة المقدسة

كل الوطن – واس: صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن الجهات المختصة بشرطة العاصمة المقدسة باشرت عدة بلاغات عن قيام شخص بانتحال صفة رجل المرور السري، وترصد قائدي المركبات الذين يقومون بنقل الركاب بطريقة غير نظامية، وابتزازهم بطلب مبالغ مالية منهم لإعفائهم مما يترتب على مخالفاتهم من عقوبات مالية وحجز مركباتهم، وقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال بفضل الله عن تحديد هوية المتهم، مواطن في العقد الرابع من العمر، والقبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

رابط مختصر
2019-06-30 2019-06-30
أخبار المناطقجرائم وحوادث
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن