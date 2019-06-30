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الشرطة الهولندية تلقي القبض على لاعب “الغرافة” القطري في حالة سكر شديد (فيديو)

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 30 يونيو 2019 - 1:45 مساءً
الشرطة الهولندية تلقي القبض على لاعب “الغرافة” القطري في حالة سكر شديد (فيديو)

ذكرت تقارير صحفية هولندية، أن الشرطة في مدينة أوتريخت ألقت القبض على الهولندي، ويسلي شنايدر، نجم فريق الغرافة القطري، بعد تضرر سيارة رقص فوقها مخمورا.

وقالت صحيفة “ذي صن” البريطانية إن شنايدر، لاعب نادي الغرافة القطري الحالي، كان في حالة سكر شديد، وتسلق على إحدى السيارات وبدأ بالرقص أمام المارة، كما عمد إلى تقبيل سيدة كانت تمر في الشارع.

وأفرجت السلطات الهولندية عن شنايدر بعد دفعه أكثر من 5000 جنيه إسترليني، قيمة الأضرار التي تسبب بها، وبعد اتفاقه مع صاحب السيارة المتضررة.

وظهر مقطع فيديو للاعب الدولي الهولندي السابق، وصيف بطل كأس العالم 2010، وهو يحاول الرقص فوق سطح السيارة.

وشارك ويسلي شنايدر (35 عاما)، في دوري النجوم القطري في 11 مباراة، خلال الموسم (2018-2019)، وأحرز 6 أهداف، وينتهي عقده بنهاية الشهر الجاري، ولم يتم الإعلان بعد عن مستقبله مع الفريق القطري.

المصدر: وكالات

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