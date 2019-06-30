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الأمير الملحن “سهم” يخطف الأنظار خلال حفل غنائي بجدة

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 30 يونيو 2019 - 2:07 مساءً
الأمير الملحن “سهم” يخطف الأنظار خلال حفل غنائي بجدة

شهد حفل “ليلة سهم” في موسم جدة، الذي أحياه عدد من كبار نجوم الغناء العرب، إقبالا جماهيريا كبيرا، فيما لفت الانتباه ظهور الأمير أحمد بن سلطان وتعريفه بكونه الملحن الشهير “سهم”.

وأقيم الحفل، أمس السبت، في القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وأحياه كل من أسماء المنور، راشد الفارس، رابح صقر، نوال الكويتية، وأصالة.

وأدى المطربون عددا من أغانيهم التي لحنها لهم الملحن الأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز تحت اسم”سهم”.

يذكر أن الموسيقار “سهم” حقق انتشارا واسعا منذ عشر سنوات، نظرا لتميز ألحانه التي غناها عدد من أشهر فناني الوطن العربي.

المصدر: وكالات

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