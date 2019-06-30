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وزير الطاقة الفالح يرجح تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 30 يونيو 2019 - 3:45 مساءً
وزير الطاقة الفالح يرجح تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” والدول النفطية الحليفة لها من خارج المنظمة، ستمدد على الأرجح اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة 9 أشهر أخرى.

وأضاف الفالح، اليوم الأحد، للصحفيين عندما سئل عما تفضله السعودية: “أعتقد على الأرجح تمديدا لتسعة أشهر”، وتابع: “ليست هناك حاجة للقيام بتخفيضات أكبر.. لا أعتقد أن السوق تحتاج ذلك”.

وأشار الوزير إلى أن: “الطلب بدأ يخف قليلا، ولكن أعتقد إنه ما زال قويا”. وقال إنه يعتقد أن السوق ستتوازن خلال فترة تتراوح ما بين ستة وتسعة أشهر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في وقت سابق إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد اتفاق خفض الإنتاج “أوبك +”، وذلك في الوقت الذي تتعرض فيه أسعار النفط لضغوط من جديد نتيجة زيادة الإمدادات الأمريكية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

ويلتقي وزراء نفط أوبك يوم الاثنين في فيينا ثم يعقدون بعد ذلك محادثات مع منتجي النفط من خارج أوبك يوم الثلاثاء.

المصدر: رويترز

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