تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن عائلة الطفل السوري الغريق إيلان كردي ترفض إنتاج فيلم حول وفاته كل الوطن وزير الطاقة الفالح يرجح تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر كل الوطن موجة سخرية من مكتب “نتنياهو” بعد نشره صورة مزيفة عن “تحية عبرية في الكعبة المشرّفة” كل الوطن القبض على كويتية مطلوبة بـ 38 تهمة منذ عام 2013! كل الوطن إسرائيل تصدر حكما قضائيا يسمح ببناء 2000 وحدة استيطانية على أراض فلسطينية كل الوطن غضب فلسطيني من إطلاق اسم “أورشليم” على ساحة في باريس كل الوطن الأمير الملحن “سهم” يخطف الأنظار خلال حفل غنائي بجدة كل الوطن الشرطة الهولندية تلقي القبض على لاعب “الغرافة” القطري في حالة سكر شديد (فيديو) كل الوطن حماة بيرين سات تتحدّث للمرّة الأولى عن طلاقها كل الوطن القبض على مواطن انتحل صفة رجل المرور السرّي بالعاصمة المقدسة
» » عائلة الطفل السوري الغريق إيلان كردي ترفض إنتاج فيلم حول وفاته

عائلة الطفل السوري الغريق إيلان كردي ترفض إنتاج فيلم حول وفاته

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 30 يونيو 2019 - 3:47 مساءً
عائلة الطفل السوري الغريق إيلان كردي ترفض إنتاج فيلم حول وفاته

رفض أفراد من عائلة الطفل السوري، إيلان كردي، الذي أصبحت صورته رمزا عالميا لأزمة الهجرة نحو أوروبا سنة 2015، تصوير فيلم حول ملابسات غرقه المأساوي.

وقالت عمة إيلان، تيما كردي، المقيمة في مدينة فانكوفر الكندية لقناة “سي بي سي” إن “قلبها مفطور (…) وهذه الفكرة مرفوضة”، مضيفة أن العائلة لم تُستشر حول الفيلم.

وأكدت عمة إيلان أن والد الطفل المقيم في العراق، عبد الله كردي، هو من أخبرها بموضوع الفيلم، مضيفة “لقد اتصل بي وكان يبكي، وقال لي أنه لم يكن يتصور أن ابنه الميت سيعود إلى الحياة مجددا (من خلال الفيلم)”.

يذكر أن الفيلم “Aylan Baby: Sea of Death” (عزيزي إيلان: بحر الموت) يجري تصويره حاليا في تركيا، ويفترض أن الممثل الأمريكي، ستيفن سيغال، يلعب أحد الأدوار فيه.

وكان مخرج الفيلم التركي، عمر ساريكايا، نشر صورا خاصة بالفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أكد أن فيلمه يركز على أزمة اللاجئين بشكل عام، مضيفا أنه “لا يمكنه تغيير عنوان الفيلم الآن”.

ووجدت جثة الطفل إيلان مرمية على شاطئ في تركيا، حيث غرق مع العديد من أفراد عائلته أثناء محاولتهم بلوغ جزيرة يونانية، وقذفت أمواج البحر الجثة إلى الشاطئ.

وأثارت صورة إيلان الغريق وقتها تعاطفا عالميا دفع الاتحاد الأوروبي إلى فتح حدوده مؤقتا أمام تدفق اللاجئين السوريين.

المصدر: “أ ف ب” + “لوفيغارو”

رابط مختصر
2019-06-30 2019-06-30
اخبار عاجلة
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن