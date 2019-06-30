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وزير الثقافة يعلن انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب في أبريل القادم

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 30 يونيو 2019 - 7:55 مساءً
وزير الثقافة يعلن انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب في أبريل القادم

كل الوطن – واس: أعلن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، أن معرض الرياض الدولي للكتاب سينطلق – بمشيئة الله تعالى – خلال الفترة من 2 إلى 11 من أبريل العام القادم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وستتولى وزارة الثقافة، للمرة الأولى، مهمة تنظيم معرض الرياض الدولي للكتاب وإدارته بالكامل ضمن حزمة ملفات ثقافية تحملها “الثقافة” بعد فصلها من وزارة الإعلام.

وبدأت الوزارة الاستعدادات للمعرض السنوي منذ وقت مبكر وتحديداً منذ أبريل الماضي، إذ عيّن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، الدكتور عبدالرحمن العاصم مديراً للمعرض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة عبدالكريم الحميد أن الدورة القادمة تحظى باهتمام سمو وزير الثقافة ومتابعته الدقيقة لسير العمل بما يضمن تقديم معرض يليق بما تشهده المملكة من قفزات في جميع الأصعدة، ومكانتها وعمقها الحضاري والثقافي، وبما يمثله الكتاب من قيمة معرفية وثقافية أصيلة في تاريخ الثقافة السعودية والعربية، مؤكدًا سعي الوزارة لتقديم معرض مختلف يحمل في طياته فعاليات وبرامج ستثري الساحة الثقافية.

وتهدف وزارة الثقافة من خلال تنظيمها للمعرض إلى إيجاد بيئة محفزة على القراءة وصناعة الكتاب، كما ستسهم في تعزيز مكانة العاصمة الرياض بوصفها وجهة ثقافية رائدة في صناعة الكتاب.

ويحظى معرض الرياض الدولي للكتاب برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين ، ونجح في تسجيل حضور لافت في خارطة معارض الكتب في العالم العربي، إذ أضحى أكثر المعارض العربية مبيعاً. كما يقصد المعرض سنوياً ما يزيد عن 500 ألف زائر، ويشارك فيه أكثر من 500 دار نشر عربية وعالمية.

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2019-06-30 2019-06-30
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