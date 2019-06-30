بالفيديو.. إطلاق نار كثيف يستهدف موكب وزير لبناني.. ومقتل إثنين من مرافقيه

أظهرت لقطات لحظة إطلاق النار كثيف على موكب وزير شؤون النازحين اللبناني صالح الغريب في جبل لبنان، على خلفية توتر بين الحزب التقدمي الديمقراطي مع رئيس “الوطني الحر” جبران باسيل.

وقتل اثنان من مرافقي الوزير اللبناني المقرب من طلال أرسلان (تحالف حزب الله).. حيث أطلق مسلحون النار على موكب الوزير، وكان هو من ضمن الموكب وأصيب جراء الحادث 3 من مرافقيه، توفي اثنان منهم إثر جروح خطرة.

وقطعت الطرقات في قرى قضاء عاليه من قبل مناصرين للحزب التقدمي الاشتراكي (وليد جنبلاط) احتجاجاً على زيارة وزير الخارجية جبران باسيل إلى القضاء.

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