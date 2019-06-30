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طعن امرأة حامل حتى الموت في لندن

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 30 يونيو 2019 - 8:06 مساءً
طعن امرأة حامل حتى الموت في لندن

لندن – د ب أ: ذكرت شرطة لندن أن امرأة /26 عاما/ ، وهي حامل في شهرها الثامن على ما يبدو، قد تم طعنها حتى الموت اليوم السبت.

وأضافت الشرطة أن “طفلها وُلد في موقع الحادث، قبل نقلها إلى المستشفى”، وأوضحت أن الطفل الوليد ما يزال في حالة حرجة.

وطعنت المرأة في منزل بمنطقة كرويدون ولقيت حتفها بموقع الحادث. وأبلغت الشرطة أقرب أقربائها وتنتظر التعرف رسميا على هويتها.

وذكرت الشرطة إنها احتجزت رجلا /37 عاما/ للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل .

وقال عمدة لندن صادق خان عبر حسابه على تويتر: “العنف ضد النساء ليس له مكان في مدينتنا، والقتل المروع في منزل مثل هذا يوضح حجم المشكلة التي نواجهها”.

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2019-06-30 2019-06-30
جرائم وحوادث
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