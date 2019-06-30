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الجزائر.. توقيف أحد رجالات حرب الاستقلال بعد انتقاده قائد الجيش

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 30 يونيو 2019 - 8:30 مساءً
الجزائر.. توقيف أحد رجالات حرب الاستقلال بعد انتقاده قائد الجيش

أكدت وسائل إعلام جزائرية توقيف القائد في جيش التحرير الجزائري التاريخي، لخضر بورقعة، المعروف بنضاله خلال حرب الاستقلال ضد فرنسا، بعد تصريحات انتقد فيها قائد الجيش.

وأوقف بورقعة في منزله في منطقة حيدرة بالجزائر العاصمة، وفق ما ذكر حفيده، عماد بورقعة، الذي أكد أن جده (86 سنة) اقتيد إلى ثكنة لأجهزة الأمن في حي بن عكنون المجاور.

وأشار عماد إلى أن جده خضع للاستجواب بسبب “تصريحاته ضد الجنرال قايد صالح”، قائد الجيش ورجل البلاد القوي منذ استقالة بوتفليقة.

واتهم لخضر بورقعة قايد صالح بأنه يريد أن يفرض “مرشحه” في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما أيد الاحتجاجات المستمرة منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل الماضي.

وذكرت صحيفة “ليبرتيه” أن بورقعة “تمكن من التواصل مع أولاده لإبلاغهم بتوقيفه”، ولكنه “لم يتمكن من الإشارة إلى مكان تواجده”.

وأشار بيان صادر عن مجلس قضاء الجزائر، أن تحقيقا ابتدائيا فتحته الضبطية القضائية “بخصوص وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعو بورقعة لخضر”، حيث اتهم الأخير بـ “المساهمة في وقت السلم في مشروع الغرض منه إضعاف الروح المعنوية للجيش، إضرارا بالدفاع الوطني” و”إهانة هيئة نظامية”.

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